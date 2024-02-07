Воздушная тревога охватила часть Украины: какая угроза

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Воздушная тревога 7 февраля объявлена в Киевской и шести областях Украины.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Кроме Киевщины, сирены тревоги звучат в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Напомним, Россия массовано атаковала ракетами Украину утром 7 февраля. В результате ударов есть раненые и погибшие, разрушения гражданской инфраструктуры. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке РФ.
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