Воздушная тревога охватила часть Украины: какая угроза

Воздушная тревога 7 февраля объявлена в Киевской и шести областях Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Кроме Киевщины, сирены тревоги звучат в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта тревоги 7 февраля/Скриншот

Напомним, Россия массовано атаковала ракетами Украину утром 7 февраля. В результате ударов есть раненые и погибшие, разрушения гражданской инфраструктуры. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке РФ.

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