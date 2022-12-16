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Воздушная тревога охватила часть Украины: карта по состоянию на 16 декабря

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3588
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила часть Украины: карта по состоянию на 16 декабря

Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Утром пятницы, 16 декабря, воздушную тревогу объявили в части областей Украины. На 08:10 "покраснели" южные, восточные, северные и центральные области, а также Киев.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Следует отметить, что тревога началась в 07:05 в Одесской области. Уже в 08:10 ее объявили в Киеве. На 08:12 "красные" все области, кроме западных.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в 08:04, что первые ракеты уже заходят.

В частности, Офис президента, главы Житомирской, Кировоградской, Черниговской ОВО призывают идти к укрытиям.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили ряд атак в Луганской и Донбассе. Также поражены пункты управления врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба.

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Дата публикации
Просмотры
3588
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