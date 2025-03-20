Воздушная тревога охватила пол Украины: что угрожает

Сирены тревоги звучат в северных, центральных и восточных регионах Украины.
В части Украины утром 20 марта объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Так, сирены тревоги раздаются на севере, в центре и на востоке Украины.
В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения ударных беспилотников для Харьковской области, а также об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним, российская армия в ночь на 20 марта в очередной раз устроила массированную атаку на Украину, запустив по ее территории 171 беспилотник разных типов.
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