Воздушная тревога охватила половину Украины: что грозит

В Украине днем 26 марта в части областей объявлена воздушная тревога.

На это указывает информация на карте тревог.

Сирены тревоги звучат в северных, центральных, восточных и южных регионах Украины.

Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения с северного и Южного направлений. Там также сообщили, что враг запустил КАБ в направлении Сум.

Карта тревоги в Украине 26 марта

Напомним, в ночь на 26 марта войска России атаковали Украину 117 беспилотниками разных типов. Из-за вражеской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.