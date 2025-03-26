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Воздушная тревога охватила половину Украины: что грозит

Воздушная тревога охватила половину Украины: что грозит

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Тревога в Украине объявлена из-за угрозы баллистического вооружения.

В Украине днем 26 марта в части областей объявлена воздушная тревога.

На это указывает информация на карте тревог.

Сирены тревоги звучат в северных, центральных, восточных и южных регионах Украины.

Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения с северного и Южного направлений. Там также сообщили, что враг запустил КАБ в направлении Сум.

Карта тревоги в Украине 26 марта / ©
Карта тревоги в Украине 26 марта

Напомним, в ночь на 26 марта войска России атаковали Украину 117 беспилотниками разных типов. Из-за вражеской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

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