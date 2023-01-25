Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на 25 января

Утром в среду, 25 января, в Украине объявлена масштабная воздушную тревогу. По состоянию на 09.10 она охватила все регионы страны.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании "тревоги". Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Карта тревог Украины по состоянию на 09:10

Кстати, "тревога" началась в 09:07. В частности, первыми покраснели Киев, Волынская, Житомирская, Хмельницкая, Полтавская области. Последними – Ровенская и Харьковская области – в 09:10.

К слову, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщает о том, что в воздух поднялись российские истребители, базировавшиеся на аэродромах в Мачулищах и Барановичах.

Напомним, наблюдатели сообщали, что в Беларуси в ближайшие дни ожидаются активные полеты авиации в рамках совместных лётно-тактических учений РФ и РБ. Также возможно активное перемещение армии Беларуси в районе Слонима в связи с проведенными на базе 11-й механизированной бригады мерами по приведению в готовность подразделений обеспечения.

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