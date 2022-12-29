Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на 29 декабря

Утром 29 декабря воздушную тревогу объявили по всей Украине . По состоянию на 08:0 "красные" все области и Киев.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

К слову, тревогу объявили в 05:31 – она охватила часть областей на юге и востоке. В 06.01 об опасности объявили в Киеве, а также в северных и центральных областях. К 08:01 "красные" были все области, кроме западных.

Напомним, в ночь на 29 декабря российские оккупанты нанесли удар беспилотникам Shahed-136 по энергетической инфраструктуре Харькова. Из 13 беспилотников удалось сбить 11 человек.

Также ночью россияне атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 и тяжелой артиллерией Днепропетровщину . ВСУ удалось сбить все пять вражеских беспилотников, которые враг запустил по региону.

Российские войска атаковали пригород Запорожья. Оккупанты нанесли удары по двум селам возле Запорожья.

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