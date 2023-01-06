Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на 6 января

В пятницу, 6 января, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. По состоянию на 12:47 "красные" все регионы и Киев.

Об этом стало известно с карты тревог.

Первые области начали "краснеть" в 12:45. В Тернопольской и Ровенской последними известили об опасности — в 12:48.

К слову, "Белорусский Гаюн" сообщает, что в 12:40 пошел на взлет Миг-31К ВКС РФ — носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 5 января президент РФ Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество. В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в праздники.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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