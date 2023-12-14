Воздушная тревога охватила всю Украину: возможны пуски ракет

Во всей Украине объявлена воздушная тревога днем 14 декабря – сирены раздаются в каждой области.

Об этом свидетельствует карта тревог и сообщили в Воздушных силах.

Согласно заявлению ВС, по всей Украине объявлена ракетная опасность в связи со взлетом истребителя МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка".

"Внимание! Возможны пуски ракет из района Липецкой области, рф!" – отмечается в сообщении.

Ранее Воздушные силы информировали об активности российской тактической авиации на востоке и юге Украины. Предупреждалось об угрозе применения авиационных средств поражения.

Напомним, в ночь на 14 декабря российские войска атаковали десятками дронов-камикадзе юг Украины. Главным направлением атаки стали Одесса и область.

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