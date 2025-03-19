"Воздушная тревога – ответ": Зеленский об истинных намерениях Путина после переговоров

Зеленский назвал статистику ударов РФ по Украине от встречи в Джидде 11 марта.

Даже если удастся договориться о прекращении огня, в частности, эмбарго на обстрелы объектов инфтраструктуры и энергетики, процесс не будет быстрым.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи пресс-конференции в ответ на вопросы журналиста 1+1.

"Скоро Путин не даст нам это сделать. И именно Путин, после наших договоренностей с американской стороной о скором прекращении огня, отреагировал. Нам понятны его шаги. Он быстро не даст. Дальше он будет преградить, назовем их условиями", – говорит глава государства.

По словам Зеленского, президент Трамп и американские коллеги говорили с россиянами и проговорили возможное прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. По его мнению, такими шагами процесс может продвигаться вперед.

"Что касается политической воли Путина (об установлении перемирия – Ред.) – воздушная тревога вам ответ", – говорит Зеленский. Он уверен, что дикатор не демонстрирует готовность к переговорам. И об этом свидетельствует статистика ударов РФ по Украине от встречи в Джидде 11 марта.

Какова статистика ударов РФ от 11 марта.

КАБов – 1342

Ракет – 8

Шахедов 580

Ланцетов – 44

Других ударов – 250

"И это все – не на поле боя, мы говорим обо всем, о гражданской инфраструктуре", – подытожил Зеленский.

Напомним, президент Зеленский сказал, что обещание россиян "немедленно" прекратить атаковать Украину ракетами и дронами, которые Путин якобы дал Трампу во время телефонного разговора, пока не работает.

По словам Зеленского, Украина поддерживает инициативу по прекращению ударов по энергосистеме, но необходимо узнать детали соглашения.

Кроме того, он ответил, что будет в случае нарушения Россией возможного прекращения огня.

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