Воздушная тревога по всей территории Украины: будьте в укрытиях

В Украине по состоянию на 9:27 по всей территории снова объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Об этом свидетельствует карта тревог Украины.

Отметим, что в Украине с рассвета 17 октября в некоторых регионах уже звучала воздушная тревога из-за активности оккупационных войск. В некоторых восточных, центральных и западных областях воздушную тревогу объявили около 09:20.

Уже уже через 10 минут в большинстве областей объявили отбой тревоги. К примеру, в Харьковской и Полтавской областях утром 17 октября она продолжалась с 09:20 до 09:31. В Сумской области с 09:24 по 09:32; в Киевской области с 06:12 по 09:30, г. Киев - 06:23 – 09:31.

Что касается западных областей, то в частности, во Львовской области воздушную тревогу объявили в 09:22, а дали отбой в 09:35. На Волыни и Буковине сирена раздавалась в 09:20 – 09:31; в Закарпатской области – 09:21 – 09:35; в Ивано-Франковской области с 09:20 до 09:37.

По состоянию на 9.40 воздушная тревога все еще объявлена в Луганской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Напомним, россияне утром 17 октября атаковали Киев дронами. По информации мэра Виталия Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на утреннюю российскую атаку дронами-камикадзе. Он подчеркнул, что у Украины нет времени на медленные действия – нужно как можно скорее больше систем противовоздушной обороны.

В 08:25 Виталий Кличко заявил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Между тем, в "Укрзализныце" заявили, что, несмотря на атаки РФ, все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику.

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