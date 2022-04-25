Воздушная тревога почти по всей Украине: все в укрытии! (карта)

Воздушная тревога почти по всей Украине: все в укрытии! (карта)

Сегодня утром, 25 апреля, воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Воздушная тревога по состоянию на 7.30 утра длится почти по всей территории Украины.

Есть угроза ракетного удара. Власть просит немедленно следовать в укрытие.

Напомним, в Генштабе сообщили, что на 62 сутки полномасштабного вторжения войска РФ совершают наступление на востоке нашей страны, чтобы выбить украинских защитников за пределы Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

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