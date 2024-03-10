Воздушная тревога продолжалась более трех часов: что известно о ночной атаке по Киевщине

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз наносили по Украине воздушные удары с применением дронов-камикадзе и ракет. Беспокойно было и в Киевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"Ночью враг атаковал область дронами. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более трех часов. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. В одном из населенных пунктов в частном доме взрывной волной повреждены окна на втором этаже. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки противника", — написал он.

Напомним, россияне снова устроили атаку по Украине. ПВО сбила 35 вражеских беспилотников. Накануне стали известны последствия атаки по Днепропетровской области. А в Винницкой области вследствие работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар

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