Воздушная тревога: ракетная опасность объявлена в ряде регионов

Есть ракетная опасность.
Утром четверга, 29 июня, был зафиксирован вылет российских Ту-22м3. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Зафиксирован вылет Ту-22м3. Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области – ракетная опасность", — говорится в сообщении.
К слову, "тревогу" начали объявлять в 06.56 с Полтавщины. В течение двух минут она распространилась на другие регионы.
Карта тревог по состоянию на 07:13 29 июня
Как сообщалось, в ночь на 29 июня в ряде юго-восточных областей была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о вражеском Ту-22М3.