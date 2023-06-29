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Воздушная тревога: ракетная опасность объявлена в ряде регионов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4765
Время на прочтение
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Воздушная тревога: ракетная опасность объявлена в ряде регионов

В четверг, 29 июня, воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. / Фото: Associated Press

Есть ракетная опасность.

Утром четверга, 29 июня, был зафиксирован вылет российских Ту-22м3. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован вылет Ту-22м3. Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

К слову, "тревогу" начали объявлять в 06.56 с Полтавщины. В течение двух минут она распространилась на другие регионы.

Карта тревог по состоянию на 07:13 29 июня

В четверг, 29 июня, воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. Карта тревог. / ©
В четверг, 29 июня, воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. Карта тревог.

Как сообщалось, в ночь на 29 июня в ряде юго-восточных областей была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о вражеском Ту-22М3.

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Дата публикации
Просмотры
4765
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