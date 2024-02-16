Воздушная тревога распространяется по Украине: есть запуск ракет

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

По Украине распространяется воздушная тревога 16 февраля в связи с применением врагом баллистического вооружения.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги раздаются почти во всех областях Украины.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Впоследствии в ВС сообщили о запуске российских ракет на Кропивницкий, Полтаву и Кременчуг.

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Карта тревог

Напомним, в ночь на 16 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области.

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