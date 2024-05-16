Воздушная тревога распространяется по Украине: какая угроза

В ВСУ сообщили о запуске ракеты в направлении Полтавской области.

В Украине объявлена воздушная тревога 16 мая, которая распространяется на все большее количество областей.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги раздаются в центре, на востоке и севере Украины.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока и сообщили о запуске российской ракеты на Полтавскую область.

Карта тревоги в Украине 16 мая

К слову, в ночь на 16 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы. В местных телеграм-каналах сообщалось о якобы ракетной атаке и попадании по топливному складу на военном аэродроме "Бельбек".

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