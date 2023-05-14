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Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности (карта)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3277
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности (карта)

Воздушная тревога 14 мая.

Украинцы призывают быть в укрытиях.

В воскресенье, 14 мая, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов со стороны российской террористической армии.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

На данный момент воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Мониторинговые телеграмма-каналы сообщают об активности российской тактической авиации и угрозе ударов баллистическими ракетами.

По состоянию на 21.25 в Украине отменить воздушную угрозу.

Напомним, российские террористы в ночь на 14 мая нанесли ракетные удары по Тернополю. На данный момент спасатели уже ликвидировали возгорание в складских помещениях.

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Дата публикации
Просмотры
3277
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