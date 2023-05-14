Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности (карта)

Украинцы призывают быть в укрытиях.

В воскресенье, 14 мая, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов со стороны российской террористической армии.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

На данный момент воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Мониторинговые телеграмма-каналы сообщают об активности российской тактической авиации и угрозе ударов баллистическими ракетами.

По состоянию на 21.25 в Украине отменить воздушную угрозу.

Напомним, российские террористы в ночь на 14 мая нанесли ракетные удары по Тернополю. На данный момент спасатели уже ликвидировали возгорание в складских помещениях.

Читайте также: