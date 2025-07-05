Воздушная тревога раздается по всей Украине: какая угроза (обновлено)

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В субботу, 5 июля, Воздушные Силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К — носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сразу после этого во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом стало известно из карты тревог и сообщения ПС.

В 17:38 украинские военные зафиксировали скоростную воздушную цель над Черниговщиной, которая двигалась курсом на Киевщину. Уже через минуту ракета изменила направление и направилась на Житомирскую область.

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По состоянию на 17:40 Воздушные Силы сообщили, что ракета летит в направлении Староконстантинова (Хмельницкая область). Впоследствии в Хмельницкой области прогремели взрывы.

В 17:45 в ПС сообщили о ракете над Черниговщиной и движется юго-западным курсом. Впоследствии было уточнено, что цель движется на Житомирщину курсом на Староконстантинов.

В 17:51 было сообщено о повторных взрывах в Хмельницкой области. В 17:21 взрывы прогремели снова.

Карта воздушных тревог / © alerts.in.ua

В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 322-мя беспилотниками типа Shahed и дронами-имитациями. Этой же ночью зафиксированы удары по украинским городам. Утром 5 июля взрывы прогремели в Хмельницкой области.

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