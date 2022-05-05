Воздушная тревога раздается снова почти по всей Украине: все в укрытие! (карта)

Воздушная тревога раздается снова почти по всей Украине: все в укрытие! (карта)

В 3:30, 5 мая, воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Воздушная тревога по состоянию на 3.30 длится почти по всей территории Украины — кроме Ровенской, Херсонской, Сумской областей и Крыма.

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Напомним, в течение суток 3 мая российские оккупанты в Сумской области с вертолета обстреляли школу Эсманской общины и совершили артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки.

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