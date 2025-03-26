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Воздушная тревога раздается в Киеве и других регионах Украины: что угрожает

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Воздушная тревога раздается в Киеве и других регионах Украины: что угрожает

Воздушная тревога раздается в Украине / Фото: ТСН.ua

Известно об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Киев и ряд областей Украины в очередной раз оказались под угрозой 26 марта вечером. Воздушная тревога раздается в столице, Сумах, Запорожье.

Воздушные силы Украины сообщили об этом во вторник, 26 марта.

"Несколько групп ударных БПЛА курсом на Запорожье!" – заявляет источник.

Сирены тревоги раздаются на Харьковщине, Сумщине, в Киеве.

Харьков оказался под массированной атакой дронов. Известно о поврежденных многоэтажках и пострадавшем ребенке.

Воздушные силы предупреждают, что группы ударных БПЛА продолжают лететь на город.

Напомним, днем 26 марта Воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения по северному и южному направлению. Тогда враг запустил КАБ в направлении Сум.

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