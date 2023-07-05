Воздушная тревога раздается в половине Украины: в ВСУ предупредили об угрозе

Перед этим Россия резко увеличила количество своих ракетоносителей в Черном море.

Воздушная тревога 5 июля объявлена в половине Украины из-за ракетной угрозы – на севере, востоке и юге.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности на юге и востоке Украины. Возможны пуски россиянами ракет "Калибр". В ВС призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог 5 июля в Украине.

Заметим, по данным ОК "Юг", 5 июля Россия резко увеличила количество ракетоносителей в Черном море: два надводных и один подводный с общим залпом до 20 ракет "Калибр".

Напомним, накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предостерег, что российские оккупанты продолжат обстрелы Украины с использованием ракет разного типа и беспилотников. Отсутствие обстрелов Киева в последние дни не свидетельствует об общем уменьшении атак.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.