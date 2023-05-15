Воздушная тревога раздается во многих областях: причины и карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.
В Украине 15 мая во многих областях объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов со стороны российских террористов.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Воздушную тревогу начали объявлять 15 мая в 18.35. Угроза воздушной атаки существует в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждают, что тревогу объявили из-за угрозы ракетных ударов с комплексов С-300 или "Искандер".
Жителей регионов, где объявили об опасности, призывают немедленно пройти к укрытиям.
Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Тернополь, разрушив гуманитарные и частные склады и повредив предприятия. Нападение на гражданских россияне оправдали тем, что "уничтожили снаряды с обедненным ураном", которые были опровергнуты в Тернопольской ОВА.
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