Воздушная тревога раздавалась на юге Украины: прогремели взрывы

Воздушная тревога была объявлена ​​на юге Украины вечером 1 апреля, однако довольно быстро она была отменена.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Так, сирены звучали в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и на Запорожье.

Во время тревоги в Херсоне были слышны звуки взрывов, сообщили местные паблики. Однако пока неизвестно, какой источник происхождения этих звуков.

Мониторинговые чаты информировали об угрозе пусков вражеских ракет с Черного моря. Однако достаточно быстро тревога была отменена, и в чатах сообщалось, что борта российской авиации "отошли от пусковых".

Напомним, в ОК "Юг" 1 апреля информировали, что россияне увеличили в море свою корабельную группировку. Так, в этот день там было зафиксировано три ракетоносителя с 20 ракетами "Калибр" на бортах. Отмечалось высокая угроза ракетных ударов.

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