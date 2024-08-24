Воздушная тревога снова охватила Украину: что известно

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие.

Часть Украины вечером 24 августа охватила воздушная тревога.

Как сообщили в Повітряних силах, наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий. Сирена раздается в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие и находитесь там до "отбоя".

Напомним, Россия ударила по Запорожской области: ранены сотрудники ГСЧС.

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