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Воздушная тревога снова охватила Украину: что известно

Воздушная тревога снова охватила Украину: что известно

Воздушная тревога в Украине / Фото: ТСН.ua

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие.

Часть Украины вечером 24 августа охватила воздушная тревога.

Как сообщили в Повітряних силах, наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий. Сирена раздается в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие и находитесь там до "отбоя".

Напомним, Россия ударила по Запорожской области: ранены сотрудники ГСЧС.

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