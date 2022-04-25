Воздушная тревога снова почти по всей Украине: все в укрытия! (карта)

В 11:30, 25 апреля, воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.
Нужно немедленно следовать в укрытие!
Воздушная тревога на 11.38 длится почти по всей территории Украины.
Угрозы ракетного удара пока нет только в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Донецкой областях и Крыму.
Напомним, утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
В результате чего есть пострадавшие.
Из-за атаки путинских армейцев по меньшей мере 16 пассажирских поездов задержатся. В связи с повреждением тяговых подстанций, отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка-Козят, Жмеринка-Козят, Казатин-Фастов.
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