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Воздушная тревога снова распространяется по украинским областям: что произошло

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1611
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога снова распространяется по украинским областям: что произошло

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В ночь на 11 февраля, после отбоя воздушной тревоги около полуночи, в 02:06 она снова вернулась.

В настоящее время воздушная тревога звучит в ряде украинских областей, в частности Одесской, Харьковской, Луганской, Николаевской и автономной республике Крым.

Воздушная тревога звучала и в Донецкой области, но там около двух ночи раздался отбой.

Также сообщается о вылете вражеских ракет в направлении Одесской области. Или речь идет о ложных целях, но, к сожалению, подробно оценить ситуацию невозможно.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите к укрытию! Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

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