Воздушная тревога: существует угроза применения баллистики

Сирены раздаются в ряде областей.
В четверг, 6 июля, во время воздушной тревоги существует угроза применения баллистического вооружения армией РФ. Опасность существует для Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Днепропетровская область – угроза применения баллистики", — говорится в сообщении.
Воздушную тревогу начали объявлять в 09.59 из Запорожской области. Затем она распространилась на Харьковскую, Черниговскую и Днепропетровскую области.
Напомним, после полуночи в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами. Впоследствии стало известно, что россияне атакуют Украину ракетами.
Оккупанты атаковали Львовщину ракетами. В ВСУ рассказали о главной опасности "Калибров", которым нанесли удары по Львову. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что эта ракета может преодолеть 2,5 тыс. км. Потому опасна для всей Украины.