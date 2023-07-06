Воздушная тревога: существует угроза применения баллистики

В четверг, 6 июля, во время воздушной тревоги существует угроза применения баллистического вооружения армией РФ. Опасность существует для Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Днепропетровская область – угроза применения баллистики", — говорится в сообщении.

Воздушную тревогу начали объявлять в 09.59 из Запорожской области. Затем она распространилась на Харьковскую, Черниговскую и Днепропетровскую области.

Карта воздушных тревог на 6 июля.

Напомним, после полуночи в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами. Впоследствии стало известно, что россияне атакуют Украину ракетами.

Оккупанты атаковали Львовщину ракетами. В ВСУ рассказали о главной опасности "Калибров", которым нанесли удары по Львову. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что эта ракета может преодолеть 2,5 тыс. км. Потому опасна для всей Украины.

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