Воздушная тревога: существует угроза применения дронов в одной из областей

Утром, 4 июля, во время воздушной тревоги в Сумской области возникла угроза ударов беспилотниками. Тревога по состоянию на 07:26 раздается только в регионе.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Сумская область – вероятность применения врагом ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Украинцы просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

К слову, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 07:22.

Карта тревог на 4 июля.

Напомним, в ночь на 4 июля в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистики. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской областях.

Кроме того, в утренней сводке Генштаба сообщили, что ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed". Информация о последствиях российской террористической атаки уточняется.

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