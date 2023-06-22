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Воздушная тревога в Днепропетровской области: Россия атаковала регион ракетами (фото последствий)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Воздушная тревога в Днепропетровской области: Россия атаковала регион ракетами (фото последствий)

Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram

В результате ракетного удара повреждение получил жилищный сектор.

В ночь на 22 июня Россия ударила ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом информирует глава ОВА Сергей Лисак.

"Пострадал жилищный сектор. Повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Избиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Прошло без жертв", — сказано в сообщении.

Оперативное командование "Юг" добавляет, что враг также атаковал Одесщину, пытался нанести удар иранскими дронами "Shahed-136".

"3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны, 1 попал в складское помещение. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 22 июня 2022 года почти по всей Украине, кроме запада, объявлялась воздушная тревога. Тревога охватила Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области охватила воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram / ©
Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram
Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram / ©
Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram
Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram / ©
Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram
Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram / ©
Россия нанесла удар по Днепропетровской области 22 июня. ФОТО: Сергей Лысак/Telegram

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Дата публикации
Просмотры
1731
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