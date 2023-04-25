Воздушная тревога в двух областях Украины: в ОП сообщили об атаке дронов

Российские террористы ночью, 25 апреля, в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Их удалось уничтожить.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Воздушная тревога в Запорожской и Днепропетровской областях была объявлена в 21:23. Мониторинговые телеграммы-каналы сообщали об угрозе ударов дронами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские воздушные цели удалось уничтожить.

"Уничтожены балалайки", — сообщил Ермак.

Напомним, с начала суток 24 апреля по состоянию на 18:00 подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Также Россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В ВСУ предупредили о большой угрозе.

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