Воздушная тревога в некоторых областях Украины: есть угроза атаки вражеских БпЛА

В ОП призвали не игнорировать тревогу.

В ночь на воскресенье, 2 июля, воздушная тревога объявлена на юге Украины — в Херсонской и Николаевской областях.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА с южного направления. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревогу.

Upd.

По состоянию на 00.35 тревога объявлена ​​в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Есть угроза атаки дронами в каждом из перечисленных регионов.

Напомним, российские оккупанты обстреляли прифронтовые территории Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, а еще два человека получили ранения.