Воздушная тревога в нескольких областях Украины продолжается на фоне активности вражеской авиации

Сообщается о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ.

Вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В Telegram-каналах сообщают также об угрозе БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей.

Сообщается о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ. При этом в мониторинговых группах отмечают, что пока борта авиации не будут выполнять определенные действия, нельзя сказать, будет ли выполняться запуск ракет.

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"Вполне возможно, что часть бортов выполняет передислокацию, а часть будет вовлечена в боевую миссию", — говорится в сообщении.

В то же время появилась информация о том, что в Черном море с уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп "Калибров" до 8.

На фоне активности вражеской стратегической авиации следует быть внимательнее к сигналам воздушной тревоги.

Напомним, 30 апреля оккупанты обстреляли Херсонскую область — атаковали Белозерку и Одрадокаменку Тягинского общества. Пострадали мирные люди. 58-летняя женщина погибла.

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