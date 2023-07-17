Воздушная тревога: в одной из областей возможна работа ПВО

Сирены в регионе раздаются с 10:06.

В понедельник, 17 июля, во время воздушной тревоги в Черниговской области сообщили о возможной работе сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Черниговская область – возможна работа ПВО по враждебному БпЛА", – говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на 10:11 воздушная тревога объявлена в Черниговской области (началась в 10:06) и Запорожской. Впоследствии она распространилась на другие регионы.

Карта тревог на 10:15 понедельника, 17 июля.

Напомним, после полуночи 17 июля воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами.

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