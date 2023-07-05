Воздушная тревога: в ряде регионов объявлена ракетная опасность

Во время воздушной тревоги в ряде областей на востоке и юге Украины угроза атаки российскими ракетами.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вероятные пуски крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 с акватории Каспийского моря. Восток, Юг – ракетная опасность", – говорится в сообщении.

Украинцы призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

К слову, тревогу начали объявлять в 13:37, когда покраснела Херсонщина. Далее – с 13:54 она распространилась на восточные и южные области, а также на Кировоградскую и Сумскую.

Карта тревог по состоянию на 14:00 среду, 5 июля.

Тем временем в Полтавской ОВО призывают не игнорировать воздушную тревогу.

"Не игнорируйте воздушную тревогу! Пройдите в укрытие! Верим в ВСУ", — написал глава области Дмитрий Лунин.

Воздушная тревога 5 июля

Утром около 10:00 в юго-восточных областях Украины объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью вражеской тактической авиации.

После 11:00 тревога была объявлена в половине Украины из-за ракетной угрозы – на севере, востоке и юге. Возможны пуски россиянами ракет "Калибр".

По данным ОК "Пивдень", 5 июля Россия резко увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Два надводных и один подводный с общим залпом до 20 ракет "Калибр".

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