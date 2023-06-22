Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога в Сумской области: ВСУ предупредили о ракетной опасности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
784
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога в Сумской области: ВСУ предупредили о ракетной опасности

В Сумской области с ракетная угроза / Фото: Associated Press

В регионе объявлена "тревога" в 10:20.

Утром 22 июня во время воздушной тревоги была объявлена ракетная опасность в Сумской области.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Сумская область — ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

К слову, воздушная тревога по состоянию на 10:23 была объявлена только в Сумской области. Сирены раздались в регионе в 10:20.

Воздушная тревога в Сумской области 22 июня. / ©
Воздушная тревога в Сумской области 22 июня.

Как сообщалось, Воздушные силы с утра 22 июня также предупреждали об угрозе применения баллистики. В частности, опасность касалась Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
784
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация