Воздушная тревога в Украине: куда летят российские истребители с аэродрома в Беларуси

С белорусского аэропорта "Мачулищи" взлетели три истребителя.

Два российских истребителя МиГ-31К, взлетевших из аэропорта "Мачулищи" в Беларуси, и из-за которых была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине, похоже, имеют другую цель, чем нанесение ударов.

Об этом пишет мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По информации группы, истребители отправились в РФ.

"Два МиГ-31К ВКС РФ с бортовыми номерами RF-92462 и RF-92339 улетают из Беларуси в РФ на аэродром "Саваслейка" (Нижегородская обл, РФ)", — говорится в сообщении.

Отметим, что там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний российского Минобороны.

По состоянию на 15:03 мониторинговая группа сообщила о взлете третьего МиГ-31К с аэродрома "Мачулищи" в Беларуси. Куда он отправляется, пока неизвестно. Воздушная опасность сохраняется.

По состоянию на 15:20 "Белорусский Гаюн" сообщил, что все три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К, которые дислоцировались на аэродроме в "Мачулищах" с 16 октября 2022 г., улетают в РФ.

Пункт назначения бортов — аэродром "Саваслейка" (Нижегородская обл, РФ).

Угроза нового ракетного удара

Напомним, что сегодня после 14:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области страны.

Вчера, 30 ноября, издание Der Spiegel сообщило, что на российском аэродроме "Энгельс-2" у Саратова зафиксировали повышенную активность. По мнению журналистов, это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара по Украине.

Тем временем в Черном море российские корабли собирают разведданные для потенциального удара.

Предыдущий массированный ракетный удар РФ произошел 23 ноября. Тогда россияне выпустили по Украине 70 ракет и 5 ударных беспилотников "Ланцет". Украинская ПВО сбила 51 ракету и все дроны. ТСН.ua собрал все, что известно об этой атаке России.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что новый массированный ракетный удар "может быть в любой момент".