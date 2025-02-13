Воздушная тревога в Украине: нескольким областям угрожают вражеские БпЛА

Группы "Шахедов" сейчас находятся в воздушном пространстве Украины.
Вечером 13 февраля зафиксировано движение БпЛА в нескольких областях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
БпЛА заметили вдоль границ Черниговской и Сумской областей. Они держат курс на запад.
"Шахеды" в воздушном пространстве Сумской области с востока на запад, западным курсом.
БпЛА также на севере Полтавщины и держат курс на запад.
В опасности следующие области: Полтавщина, Черкасчина, Харьковщина, Днепропетровщина, Запорожье, восток Николаевщины.
Напомним, накануне половину Украины, в частности южные, центральные, восточные области, а также Сумщину охватила воздушная тревога.
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