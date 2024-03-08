Воздушная тревога в Украине объявлена на востоке и юге: какая угроза

На юге и востоке Украины утром 8 марта объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Так, сирены тревоги раздаются в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Карта тревог в Украине 8 марта

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска устроили атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 33 из 37 дронов, которые выпустили оккупанты.

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