Воздушная тревога в Украине объявлена на востоке и юге: какая угроза

Враг может применить баллистическое вооружение.
На юге и востоке Украины утром 8 марта объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.
Так, сирены тревоги раздаются в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
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Напомним, в ночь на 8 марта российские войска устроили атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 33 из 37 дронов, которые выпустили оккупанты.
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