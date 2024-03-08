Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога в Украине объявлена на востоке и юге: какая угроза

Воздушная тревога в Украине объявлена на востоке и юге: какая угроза

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Враг может применить баллистическое вооружение.

На юге и востоке Украины утром 8 марта объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Так, сирены тревоги раздаются в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Читайте главные новости дня:

Карта тревог в Украине 8 марта / ©
Карта тревог в Украине 8 марта

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска устроили атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 33 из 37 дронов, которые выпустили оккупанты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация