Воздушная тревога в Украине: советы, которые спасут от российских ракет

Россия с первых дней широкомасштабной войны обстреливает Украину ракетами, от которых страдает мирная инфраструктура и гражданские люди. В последнее время страна-агрессор, не имея успехов на фронте, прибегла к массированным атакам. Количество и последствия ракетных ударов по украинским населенным пунктам растет, поэтому нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

ТСН.ua в рамках реализации Программы гражданской защиты, которую выполняет Фонд Восточная Европа в партнерстве с Hala Systems Inc. на средства Европейского Союза, собрал советы, как не пропустить уведомление об опасности и обустроить укрытие.

Уведомление о воздушной тревоге и алгоритме действий в случае сирены

Главное правило сегодняшнего дня – всегда держите включенными уведомления о тревогах. Система предупредит вас о любой опасности. Алгоритм действий при воздушной тревоге прост – пройти в укрытие. Для этого лучше заранее найти адреса укрытий возле тех мест, где вы находитесь чаще всего. Можно также выписать 2-3 адреса ближайших к вам укрытий на случай, если первое укрытие, к которому вы придете, будет переполнено.

Как подготовить укрытие

Поскольку в Украине война, то воздушная тревога и опасность могут длиться не один час, а в случае техногенных катастроф и несколько суток. Это означает, что укрытие должно быть подготовлено к длительному пребыванию. Чаще всего люди прячутся в подвалах домов, поскольку это ближайшее место, где можно переждать опасность. Поэтому важно заблаговременно позаботиться о его обустройстве. Для этого координируйтесь с соседями, проверьте подвал вашего дома, уберите там, сделайте запас продуктов и вещей первой необходимости.

Что должно быть в укрытии:

Питьевая вода (из расчета 1,5-2 л в сутки на одного человека)

Утепление – карематы, одеяла, спальники и пледы

Еда длительного хранения – консервы, снеки, сухофрукты

Аптечка и средства гигиены

Освещение – фонарики, свечи и т.п.

Также эксперты советуют запастись всем необходимым дома.

В список минимального набора вещей, которые должен иметь каждый украинец, входят:

Вода питьевая (из расчета 1,5-2 л в сутки на одного человека) и техническая (для приготовления пищи и гигиены 10-12 л в сутки на одного человека)

Утепление – карематы, одеяла, спальники, пледы и теплые вещи

Еда длительного хранения – мясные и рыбные консервы, снеки, галеты, сухофрукты, высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, горсть леденцов), крупа перловая, гречневая, рис длиннозерный, макароны, вермишель, сухие овощные полуфабрикаты

Аптечка

Средства гигиены, антисептические и дезинфицирующие средства

Освещение и подзарядка – фонарики, свечи, батарейки, повербанки и т.д.

Средства связи – радиоприемник, заряженные телефоны

Следует также отметить, что минимальное количество дней, на которые следует сделать запас пищи и воды – три.

Чтобы узнать больше полезных советов, читайте Алфавит безопасности ГСЧС по ссылке.