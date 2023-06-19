Воздушная тревога: в ВСУ предупреждают о возможных запусках ракет

В понедельник, 19 июня, во время воздушной тревоги в ряде регионов стало известно о вылете российских бомбардировщиков Ту-22м3.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вылет 4-х Ту-22м3. Возможны пуски ракет на Юге и Востоке. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — подчеркнули в Командовании.

Также в воздушных силах подчеркнули, что есть вероятность запуска ракет еще с акватории Азовского моря.

"Вероятность пусков крылатых ракет Х-22 с акватории Азовского моря высока", — подчеркнули в сообщении.

По состоянию на 13:50 "тревога" объявлена в восточных, южных и частично северных областях Украины. В частности, в Кировоградской, Сумской, Полтавской, Запорожской областях.

Карта тревог на 13:50 19 июня.

Как сообщалось, в ночь на 19 июня на Одесщину российские военные направили четыре ракеты. Они были сбиты у побережья силами ПВО. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 01:59. Она продолжалась до 02:47

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