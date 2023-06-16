Воздушная тревога: зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр"

В пятницу, 16 июня, во время воздушной тревоги в ряде регионов Украины были зафиксированы пуски крылатых ракет с Черного моря.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:55 воздушная тревога зафиксирована в ряде регионов. Это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская области.

Карта тревог по состоянию на 16 июня.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня российская корабельная группировка в Черном море уменьшена до семи кораблей. На боевом дежурстве россияне оставили один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами "Калибр".

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