Воздушная тревога звучит в части областей Украины: карта

Оставайтесь в укрытиях или применяйте правило двух стен до момента отмены тревоги.

Воздушная тревога днем 24 апреля объявлена в части областей Украины на востоке.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Так, воздушная тревога днем 24 апреля звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в АР Крым.

Причиной тревог может быть угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с юго-востока, сообщают мониторинговые группы.

Карта тревог в Украине 24 апреля

Напомним, оккупанты накопили ракеты, которых достаточно для нового массированного удара. Военные эксперты оценили угрозу масштабной ракетной атаки на Украину 9 мая или в первые майские дни.

Как сообщил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия производит новые ракеты и аккумулирует их "для срыва нашей наступательной операции". Большинство ракет враг применит во время активных боевых действий.

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