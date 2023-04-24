Воздушная тревога звучит в части областей Украины: карта

Оставайтесь в укрытиях или применяйте правило двух стен до момента отмены тревоги.
Воздушная тревога днем 24 апреля объявлена в части областей Украины на востоке.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Так, воздушная тревога днем 24 апреля звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в АР Крым.
Причиной тревог может быть угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с юго-востока, сообщают мониторинговые группы.
Напомним, оккупанты накопили ракеты, которых достаточно для нового массированного удара. Военные эксперты оценили угрозу масштабной ракетной атаки на Украину 9 мая или в первые майские дни.
Как сообщил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия производит новые ракеты и аккумулирует их "для срыва нашей наступательной операции". Большинство ракет враг применит во время активных боевых действий.
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