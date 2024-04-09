Воздушная тревога звучит в половине Украины: есть пуски ракет

Воздушные силы заявили о запуске ракеты на Одесчину.

В половине Украины объявлена воздушная тревога 9 апреля, российские войска совершили пуски ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сирены тревоги раздаются в центральных, восточных и южных областях Украины.

Когда была объявлена тревога, в ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Потом там сообщили, что зафиксирован запуск ракеты на Одесчину в направлении Белгород-Днестровского района.

Карта тревоги в Украине 9 апреля

Напомним, в ночь на 9 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники в пределах семи областей.

В частности, обломки дрона упали в Одесской области, нанеся повреждения.

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