Воздушная угроза для оккупантов: Словакия планирует передать Украине МиГ-29

Словакия намерена передать Украине истребители МиГ-29.
Словакия уже в ближайшее время планирует начать приготовление для передачи Украине своих истребителей МиГ-29.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.
По его словам, Словакия готова, но еще не отправила в Украину истребители МиГ-29, этот вопрос подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы разговариваем с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать. У нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью", — сказал Качер.
Военная помощь от Словакии
Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, украинские вооруженные силы получат боеприпасы.
Глава МИД Словакии Растислав Качер также сообщил, что Словакия планирует производить для Украины боеприпасы калибров 120 мм, 155 мм.
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