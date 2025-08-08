"Воздушное перемирие" между Россией и Украиной: ISW предупреждает о новой угрозе

Воздушное перемирие / © unsplash.com

Кремль остается незаинтересованным в реальном мире с Украиной, а возможное «воздушное перемирие» может стать для России шансом накопить дроны и ракеты для будущих масштабных ударов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, Москва пытается контролировать темп и формат переговоров по временному прекращению огня и долгосрочному миру, особенно после начала инициатив США.

«Попытки Путина позиционировать Россию как страну, готовую принять мирные предложения США и конструктивные переговоры, при этом отказываясь встретиться с Зеленским в ближайшем будущем, являются попытками скрыть реальность», — говорится в отчете.

Эксперты подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин стремится уйти от реального мирного процесса и получить односторонние уступки от США. В то же время, он не заинтересован в завершении войны против Украины.

Кроме того, по оценке ISW, во время встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом 6 августа Путин предположительно предлагал мораторий на дальние удары. Это, по мнению аналитиков, позволит РФ накопить ударные средства и после перемирия возобновить масштабные атаки.

В ISW подчеркнули, что такой мораторий также ограничит возможности Сил обороны Украины наносить дальние удары по объектам, обеспечивающим работу российской оборонно-промышленной базы и военной экономики.

Ранее в издании Bloomberg сообщили, что Россия рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной без прекращения войны.