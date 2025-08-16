Воздушное перемирие России: эксперт предупредил об опасной ловушке для Украины

ППО / © ТСН

Москва начала призывать к прекращению авиаударов с обеих сторон, объясняя это необходимостью «воздушного перемирия». Однако такая пауза может привести к резкому изменению ситуации на фронте в пользу России.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, передает 24 канал.

Он подчеркнул, что подобная инициатива — это опасная «ловушка», которая дала бы врагу несколько недель для накопления резервов и восстановления боеспособности. «Любое перемирие сейчас сыграет против Украины», — отметил он.

Гетман объяснил, что Кремль выдвигает эту идею, потому что россияне активно стягивают войска и технику к линии фронта, готовясь к наступательным действиям именно в августе-сентябре. Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, заводам и транспортным артериям затрудняют реализацию этих планов, поэтому Кремль пытается выиграть время.

По его словам, Кремль продвигает идею «воздушного перемирия» через своих союзников, в частности белорусского лидера Александра Лукашенко, который дважды за последние недели публично заявлял о необходимости остановки атак с воздуха.

«Это ловушка. Неужели кто-то верит, что враги могут предложить что-то полезное для нас?» — подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что настоящая цель таких призывов — снизить эффективность украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, военным заводам и логистическим маршрутам, а также создать условия для переброски российских войск. Гетман добавил, что любое «перемирие в небе» выгодно исключительно противнику и представляет угрозу новых наступательных действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что идея «воздушного перемирия» может стать выгодной для России, поскольку даст ей время накопить дроны и ракеты для будущих масштабных атак. В то же время политический обозреватель Виталий Портников отмечал, что реальных договоренностей о завершении войны пока не стоит ожидать любое перемирие рискует завершиться еще большей войной.