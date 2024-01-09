Воздушные атаки РФ: сколько средств ПВО нужно Украине, чтобы защититься от ударов

По его словам, каждый город-миллионник должен минимум иметь одну батарею ЗРК Patriot. Но это еще не всё.

Россия продолжает атаковать мирные города Украины ракетами и дронами. Несмотря на то, что украинское ПВО работает на максимуме, разрушений и жертв не всегда удается избежать.

Сколько средств ПВО нужно Украине, чтобы оградиться от ударов сейчас, объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "УНИАН".

По его словам, каждый город-миллионник должен, минимум, иметь одну батарею ЗРК Patriot. Каждая батарея ЗРК Patriot должна иметь защиту из средств среднего радиуса действия, таких как IRIS-T и NASAMS.

"А они, в свою очередь, должны иметь защиту малого радиуса действия, такую как Alvis Stormer, ЗРК Crotale, даже советские образцы – те же "Буки", "Кубы", ЗРК "Тор-М2", "Оса-10" и, конечно, "Гепард" и так далее", – говорит Коваленко.

Эксперт отмечает, что на каждый город-миллионник должен быть полностью готов эшелон такого типа.

"Это чтобы сделать зонтик противовоздушной обороны над городами-миллионниками. А затем, после городов-миллионников, в первую очередь, на базе городов-миллионников, которые расположены у линии фронта, возле направлений прорыва противовоздушной обороны в нашем воздушном пространстве со стороны России, создавать буфер безопасности", – объяснил он.

По информации Коваленко, полноценная эшелонированная ПВО сейчас есть только в Киеве и Киевской области.

Ранее сообщалось, что РФ модернизирует ракеты Х-22 кассетной боевой частью. Также сообщалось, что в Украине был сбит новый модернизированный иранский Shahed.

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