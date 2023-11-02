Воздушные атаки РФ: стало известно, сколько ракет и шахедов уничтожила ПВО Украины в октябре

Россия запускала по Украине авиационные управляемые ракеты X-59, крылатые ракеты и Shahed-131/136.

Россия в октябре запустила по Украине 24 ракеты и 243 шахеда.

Какое количество вражеских воздушных целей сбила ПВО Украины, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак 2 ноября и обнародовал соответствующую инфографику.

Всего за октябрь РФ запустила по Украине 243 Shahed-131/136, из них 228 штук сбила ПВО.

Также страна-агрессор запустила 15 авиационных управляемых ракет X-59, 11 из которых были успешно уничтожены.

Кроме того, РФ запустила девять крылатых ракет, восемь из которых уничтожила ПВО Украины.

Статистика воздушных атак россиян и сбивание целей нашей ПВО / Фото: Telegram / Андрей Ермак

"Такие цифры воздушных атак россиян и сбивание целей нашей ПВО", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, когда Украина впервые ударила по Крыму ракетами ATACMS.

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