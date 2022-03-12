Воздушные бои, авианалеты на оккупантов и позорная провокация РФ: чем запомнился 16 день войны с Россией

Воздушные бои, авианалеты на оккупантов и позорная провокация РФ: чем запомнился 16 день войны с Россией

Есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования «Север» о поражении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области.

11 марта группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны вражеской техники, нанесшие мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе россиян.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет «воздух-воздух» средней и малой дальности.

Зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат «Форпост» и четыре вертолета оккупантов. Впрочем, информация еще уточняется.

Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования «Север» о поражении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине.

"Этот день запомнится дерзкой провокацией российских военных, обстрелявших самолетами с территории Украины мирные белорусские села, с целью обвинить в этом Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Цель очевидна", — говорится в сообщении.

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