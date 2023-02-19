"Воздушные шары, зафиксировавшиеся над Киевом, могут быть новой тактикой России" — разведка Британии

Воздушные шары могут нести не только радиолокационные отражатели, но и разведывательную аппаратуру.

Вооруженные силы Украины, 15 февраля, зафиксировали над Киевом несколько шаров с радиолокационными отражателями. Известно, что по меньшей мере 6 из них удалось сбить.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, по всей вероятности, что пули, которые зафиксировали над Киевом, были российские. Отмечается, что это может быть новая тактика России, в частности, чтобы заставить украинцев потратить ценные запасы ракет «земля-воздух» и боеприпасов и получить информацию об украинских системах ПВО.

Примечательно, что накануне 12 февраля в Украине зафиксировали воздушные шары над Днепропетровском.

В то время как 14 февраля наблюдение за объектом в форме «воздушного шара» привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. В разведке говорят, что есть реальная вероятность, что это был российский воздушный шар, вылетевший из воздушного пространства Украины.

Воздушные шары

Как стало известно, над Киевом в среду, 15 февраля, было обнаружено шесть вражеских воздушных зондов. Часть из них сбила система ПВО, военные ищут обломки, чтобы проанализировать, что это было.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, что воздушные шары могут нести не только радиолокационные отражатели, но и разведывательную аппаратуру или малые агитационные авиабомбы.

В то же время Китай использовал целый флот воздушных шаров для шпионажа по разным странам на пяти континентах.

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