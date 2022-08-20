Воздушные силы 11 раз ударили по позициям кафиров на юге Украины

В пятницу, 19 августа, украинская авиация на южном фронте била по позициям врага в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В результате выполнения огневых задач ВСУ уничтожили 17 захватчиков, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1" и 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Враг пытался улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное — Партизанское при поддержке танков, бронированной техники и артиллерии.

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Вечером из Александровки враг пытался продвинуться в сторону Таврического. Удачи не было, отступил. Оккупанты также продолжили обстрелы Марганца и Никополя.

Напомним, 19 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне в Запорожском направлении обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы девяти населенных пунктов.

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